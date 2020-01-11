الزمالك ضد زيسكو يونايتد.. حازم إمام يشكر مرتضى منصور على الدعم والمساندة

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو يونايتد

وجه حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، الشكر لمرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، على مساندته للاعبين والفريق، مؤكدًا أن رئيس الأبيض دائمًا ما يقوم بدعم الفريق فى أصعب الأوقات، وذلك عقب فوز الأبيض على زيسكو يونايتد الزامبى، بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث أحرز الهدفين المغربى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد.

أضاف حازم إمام على هامش الجلسة التى جمعت لاعبى الزمالك مع مرتضى منصور، عقب انتهاء المباراة، التى أقيمت على ستاد السلام: "اللاعبين اعتادوا دائمًا على تواجد مرتضى منصور فى الأوقات الصعبة"، مُهديًا له الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى ولجماهير الزمالك التى دعمت اللاعبين والجهاز الفنى.

الزمالك ضد زيسكو يونايتد ووجه ظهير الزمالك الشكر لمرتضى منصور، قائلاً له: "كنت دائمًا تساندنا وكذلك فى الموسم الماضى ظللت تدعمنا حتى حصلنا على بطولة الكونفدرالية"، مضيفًا: "نشكرك على هذا الدعم وجميع اللاعبين يشكرونك".

ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام، فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - يوسف أوباما، فى خط الوسط، ومصطفى محمد، فى خط الهجوم.

Advertisements

وشهد تشكيل الزمالك عودة القوة الضاربة للفريق بعدما أراح الفرنسى باتريس كارتيرون، عدد من اللاعبين الأساسيين فى المباراة الأخيرة أمام طنطا، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فيما عاد أيضًا حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق، أمام الفريق الزامبى، وذلك بعد الاعتماد على الصاعد أحمد عيد فى أخر مباراتين بالدورى أمام أسوان وطنطا، فيما حرص فريق زيسكو يونايتد على الاستعداد جيدًا لمواجهة الأبيض، أملاً فى تحقيق المفاجأة وإحراج الأبيض على ملعبه ووسط جماهيره لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة الأولى.

الزمالك ضد زيسكو يونايتد

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.

الزمالك ضد زيسكو يونايتد

وتواجد مرتضى منصور ومجلس الزمالك، فى ملعب ستاد السلام، لدعم اللاعبين لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرص الأبيض فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.

الزمالك ضد زيسكو يونايتد