شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينفعل بسبب سوء أداء أوباما "طلعوه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت عدسة "الخليج 365"، بتوجيه مرتضى منصور الإدارة الفنية لفريق الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون، بخروج يوسف أوباما، و تم مشاركة أحمد سيد زيزو، بديلًا، كما نادت جماهير الزمالك بذلك .

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز هام علي زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين نظيفين عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفي محمد في الدقيقة 89 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.

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وبهذا الفوز يقترب الزمالك من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي.