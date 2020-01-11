شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينفعل بسبب سوء أداء أوباما "طلعوه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رصدت عدسة "الخليج 365"، بتوجيه مرتضى منصور الإدارة الفنية لفريق الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون، بخروج يوسف أوباما، و تم مشاركة أحمد سيد زيزو، بديلًا، كما نادت جماهير الزمالك بذلك .
نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز هام علي زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين نظيفين عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفي محمد في الدقيقة 89 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.
وبهذا الفوز يقترب الزمالك من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي.
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