شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين ينصح أفشة: الفاولات لازم تبقى أهداف واسأل عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق إن محمد مجدى أفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء ينقصه ترجمة الضربات الثابتة التى يحصل عليها على حدود منطقة جزاء المنافس إلى أهداف. أضاف صلاح الدين خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى لـ قناة "اون سبورت" : عبد الله السعيد اقترب من دخول النادى المائة ومعظم اهدافه من الضربات الثابتة وركلات الجزاء ولا بد أن يسير أفشة على طريقه فى الأهلى". تابع نجم الأهلى الأسبق :" أفشة ينقصه الجراءة فى موقف واحد لواحد وأن يراوغ خصمه ويذهب للمرمى واتوقع أن يتطور أكثر فى الفترة المقبلة فهو سنه صغير ولم يتخطى حاجز الـ23 ". Advertisements

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