«دبي للكايت سيرف» تختتم اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار اليوم على فعاليات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الأولى) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وارتفعت أمس، مظلات المشاركين والمشاركات التي تزدان بأجمل الألوان في شاطئ نسناس بجميرا، ضمن مراحل منافسات هايدرو وفويل التي جمعت 30 متسابقاً يتقدمهم المصنف العالمي الفرنسي ماثيو في، ووصيف بطل إفريقيا المقيم بأبوظبي المغربي هشام تيرا.

وحرص محمد عبدالله حارب المدير، التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه هزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات على متابعة الحدث ورحب بالمشاركين من مختلف الجنسيات، وكذلك شكر اللجنة المشرفة على منافسات البطولة من قبل لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء.

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