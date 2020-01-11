اخبار الرياضه

أحمد خليل يدخل فترة الستة أشهر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل يدخل فترة الستة أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف أحمد خليل، مهاجم شباب الأهلي، عن أن عقده مع «الفرسان»، ينتهي في صيف 2020، مؤكداً أنه دخل فترة 6 أشهر التي تسمح له بالتفاوض مع ناد آخر.

وأبقى أحمد خليل، كافة الأبواب مفتوحة بالنسبة لعقده الجديد، معتبراً أن سعي شباب الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي لا يزعجه أبداً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خليل يدخل فترة الستة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا