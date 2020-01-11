شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل يدخل فترة الستة أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
كشف أحمد خليل، مهاجم شباب الأهلي، عن أن عقده مع «الفرسان»، ينتهي في صيف 2020، مؤكداً أنه دخل فترة 6 أشهر التي تسمح له بالتفاوض مع ناد آخر.
وأبقى أحمد خليل، كافة الأبواب مفتوحة بالنسبة لعقده الجديد، معتبراً أن سعي شباب الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي لا يزعجه أبداً.
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