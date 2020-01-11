ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي زيسكو.. ومصطفي محمد يسجل رقم جديد



حقق نادي الزمالك، فوزاً مهما على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي جمعهما علي استاد السلام ، وسجل هدفي الفريق الأبيض أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفى محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .

وجاء ترتيب المجموعة على النحو الآتي:

1- مازيمبي 7 نقاط

2- الزمالك 7 نقاط

3- أول أغسطس الأنجولي نقطتين

4- زيسكو الزامبينقطتين

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هداف دوري الأبطال

ارتقى مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبى، وصافة ترتيب هدافى دورى أبطال أفريقيا، بعد الهدف الذى سجله بشباك زيسكو الزامبى، ليرتفع رصيده إلى 6 أهداف، متفوقا على زميله المغربى أشرف بن شرقى و حسين الشحات صانع ألعاب فريق الأهلى بفارق هدف بجدول ترتيب هدافى البطولة.

ويأتى مصطفى محمد خلف صاحب الصدارة التهديفية لبطولة دورى أبطال أفريقيا الجزائرى كريم العريبى لاعب النجم الساحلى 9 أهداف.

سجل مهاجم الزمالك الشاب 6 أهداف جاءت فى 8 مباريات، بينما جاء المغربى أشرف بن شرقى برصيد 5 أهداف فى المشاركة 7 مباريات و فى الأخير حصل حسين الشحات على المركز الثالث برصيد 5 أهداف بعد المشاركة فى 6 مباريات .

ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام، فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - يوسف أوباما، فى خط الوسط، ومصطفى محمد، فى خط الهجوم.

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