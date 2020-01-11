شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع بريزنتيشن الأحد لحسم السوبر و تأجيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم عقد اجتماع غداً الأحد مع إدارة شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي، الراعي الرسمي لاتحاد الكرة ومسئولو لجنة المسابقات بالجبلاية من أجل تحديد الموعد النهائي للسوبر المصري الذى يجمع الأهلي – بطل الدوري للنسخة الماضية ، و الزمالك بطل كأس مصر والبحث عن أفضل موعد مناسب بعد الاستقرار رسميا على إقامته فى شهر فبراير المقبل وسيتم التنسيق مع بريزنتيشن علي جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة لخروجها بأفضل شكل.

وأكد فضل أن تأجيل قمة الاهلي و الزمالك والمحدد لها يوم 19 فبراير وإقامة السوبر المصري فى هذا الموعد أمر مستبعد حالياً وسيتم تحديد الموعد المناسب وحسم جميع الملفات الخاصة بالمباراة يوم الأحد المقبل بعد الاستقرار على إقامته فى الإمارات.

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى وجميع الترتيبات الخاصة باللقاء.

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قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدى".