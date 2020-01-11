شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف سبب غضب أوباما وما فعله مرتضى عقب لقاء زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن فريق الزمالك من تحقيق فوز هام علي زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين نظيفين عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفي محمد في الدقيقة 89 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.

وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .

Advertisements

ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام، فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - يوسف أوباما، فى خط الوسط، ومصطفى محمد، فى خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفى فتحى - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر.

ويكشف الدكش في هذه الحلقة، سبب غضب أوباما خلال المباراة وما فعله مرتضى بعد انتهاء مباراة زيسكو.