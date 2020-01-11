شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن مع سموحة بعد 24 مباراة قبل لقاء الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي سموحة السكندري استقالة حسام حسن المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون على أن تكون المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الأخيرة لهم في قيادة الفريق والمقرر لها الثانية والنصف عصر الاحد على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الاسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري العام ، وقال سموحة فى بيان رسمى: "التوأم يتقدمان بإستقالتهما من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق."

وقال فرج عامر رئيس سموحة في تصريح عبر الصفحة الرسمية لناديه : "نحترم ونقدر الكابتن حسام حسن، والكابتن إبراهيم حسن ونثمن مجهودهما وإخلاصهما وتفانيهما في العمل ونحترم رغبتهما، تربطنا بهما علاقة أخوة ومحبة واحترام متبادل."

وقاد حسام حسن سموحة خلال 24 قبل لقاء حرس الحدود، حقق فيها 9 انتصارات ومثلها من الهزائم، بالإضافة إلى 6 تعادلات، واستقبلت شباك سموحة مع حسام حسن 28 هدفا، بينما سجل هجوم الفريق السكندري 28 هدفا.

وأرجع العميد حسام حسن أسباب اعتذار عن الاستمرار فى تدريب سموحة لسوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، إذ يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

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ومن المقرر أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة ، للرحيل وإنهاء التعاقد بالتراضي.

وتعرض سموحة للخسارة أمام فريق وادى دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفي في لقاء الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري ، على إستاد حرس الحدود.

سموحة هو ثامن فريق يدربه حسام حسن في الدوري المصري، بعد فترات متعددة مع المصري والزمالك، وفترة واحدة مع أندية الاتصالات والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.