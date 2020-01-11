زياد السيسى يتأهل لدور الـ64 الرئيسى ببطولة الجائزة الكبرى للسيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما تأهل الثنائى محمد حمزة و علاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر للسلاح إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة كأس العالم المقامة فى فرنسا بتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات . وحصل محمد حمزة لاعب منتخب السلاح مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى. Advertisements توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا . كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للعبة السلاح للشباب والناشئين برصيد 47 ميدالية متنوعة، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة. ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .

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