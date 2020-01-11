شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زيسكو: الخسارة أمام الزمالك نتيجة سيئة ومخيبة للأمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي أن الخسارة أمام الزمالك بهدفين في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا نتيجة سيئة ومخيبة للأمال.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن فريقه حاول العودة للمباراة بعد تقدم الزمالك مبكرا، ولكن فريقه لم تسنح له فرص محققة، وأضاف أن الزمالك كان أفضل من الناحية التكتيكية، واختلفت عن لقاء الذهاب، وأوضح أن فريقه تأثر ببرودة الجو في مصر على عكس الأجواء الحارة في زامبيا.

وأضاف المدير الفني للفريق الزامبي أن بعد الخسارة أصبح وضع فريقه سيئ في المجموعة، وأضاف أنه إذا حقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لكان الوضع تحسن، ولكنه مجبر على خوض المباراتين السابقتين.

تغلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89.

Advertisements

رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط يحتل وصافة المجموعة في حين يتوقف رصيد زيسكو عند نقطتين يحتل المركز الأخير بالمجموعة، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يحتل أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطتين.