شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زيسكو: الخسارة أمام الزمالك نتيجة سيئة ومخيبة للأمال والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن فريقه حاول العودة للمباراة بعد تقدم الزمالك مبكرا، ولكن فريقه لم تسنح له فرص محققة، وأضاف أن الزمالك كان أفضل من الناحية التكتيكية، واختلفت عن لقاء الذهاب، وأوضح أن فريقه تأثر ببرودة الجو في مصر على عكس الأجواء الحارة في زامبيا.
وأضاف المدير الفني للفريق الزامبي أن بعد الخسارة أصبح وضع فريقه سيئ في المجموعة، وأضاف أنه إذا حقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لكان الوضع تحسن، ولكنه مجبر على خوض المباراتين السابقتين.
رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط يحتل وصافة المجموعة في حين يتوقف رصيد زيسكو عند نقطتين يحتل المركز الأخير بالمجموعة، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يحتل أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطتين.
هدف بنشرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا 5 أهداف من 7 مباريات.
وتساوى بنشرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف فى 13 مباراة.
أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة.
ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه.
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