نجم الأهلي: محمد صلاح أخطأ فى عدم حضور حفل الأفضل بأفريقيا

أضاف وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة أون سبورت أن صلاح لابد أن يعتذر للجمهور المصري حتى يهدأ الشارع الكروى اتجاه نجم ليفربول الإنجليزي .

تابع نجم الأهلى الأسبق :" من الممكن أن يكون عدم حضور صلاح لأسباب دعائية أو مواقف سابقة مع اتحاد الكرة المصرى ولكن وجب عليه الاعتذار لأنه أخطأ".

وتوج السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب أفريقى فى عام 2019 متفوقا على زميله محمد صلاح والجزائرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتى.

ونجح ساديو مانى المولود فى 10 أبريل 1992، فى التتويج بالجائزة للمرة الأولى فى مسيرته الكروية، بعدما تواجد فى قائمة الثلاثة الاوائل خلال النسخ الثلاث الماضية، حيث حصل على المركز الثالث عامى 2016 و2017، وحل وصيفا فى العام الماضى خلف النجم المصرى محمد صلاح.

وجاءت أرقام ساديو ماني على مدار الموسم الحالى من خلال مشاركته فى 61 مباراة وأحرز 34 هدفا مع ناديه الإنجليزى ومنتخب بلاده وساهم فى صناعة 15 هدفا لزملائه.

وأوضح "الكاف" أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى فى قوائم المرشحين لحصد جوائز الاتحاد الأفريقى لعام 2019 بعد تصويت من لجنة الكاف الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام قيد الاستعراض 2019، كما تضمنت الاختيارات تصويت مجموعة مختارة من أساطير الكاف المؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردى الأبرز فى كرة القدم الأفريقية، وشارك الأساطير فى عملية التصويت للاعب العام (رجال وسيدات)".

شارك النجم محمد رمضان، بفيديو له مع النجم السنغالي ساديو مانى، يهنئه على الفوز بجائزة أحسن لاعب فى أفريقيا عام 2019، خلال حضوره حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في أفريقيا 2019 أمس فى الغردقة، وقال له خلال الفيديو مبروك يا أسطورة أفريقيا، ليرد الثاني مازحا: "هو الأسطورة أنا الثانى حبيبى".