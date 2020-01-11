شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مرتضي منصور يهنئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي في غرفة خلع الملابس عقب فوزهم مساء اليوم على فريق زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص رئيس النادي على النزول إلى غرفه خلع الملابس وأشاد بأداء الفريق وطالبهم بمواصلة الانتصارات على المستوى المحلي و الإفريقي

وفاز الزمالك على زيسكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. وسجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

أحرز هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفي محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة ، بينما أهدر مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي زيسكو في الدقيقة 82 من عمر مباراة الفريقين بعدما تلقي كرة عرضية وضعها برأسه الا انها تمر امام المرمي الخالي، لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 من عمر مباراة الزمالك وزيسكو المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وشارك الزمالك في المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط

مصطفي محمد لخط الهجوم

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ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

بينما دخل فريق زيسكو المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: جاكوب باندا.

خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيرى.

خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويرى.

هجوم: كوادري كولا- وينستون كالينجو.



مرتضي في غرفة ملابس لاعبي الزمالك



مرتضي منصور في اجتماعه مع لاعبي الزمالك



مرتضي منصور مع لاعبي الزمالك