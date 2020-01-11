شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الاتحاد السكندرى يتعاقد مع أسطورة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في الحصول علي توقيع اللاعب إسماعيل احمد أسطورة كرة السلة المصرية والعربية، حتى نهاية الموسم الجارى قادما من فريق الرياضي اللبناني .

ووافق إسماعيل أحمد على العودة إلى بيته من جديد دون تردد عقب محادثة رئيس النادى محمد مصيلحى مع النجم الكبير، وأنهى المفاوضات معه أمين الصندوق، وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة .

ويصل اللاعب يوم الثلاثاء القادم إلي الإسكندرية للأنتظام في تدريبات الفريق استعدادا لخوض بطولة دبي الدولية والمقرر إقامتها إعتباراً من 22 يناير الجاري و حتى الأول من فبراير 2020 .

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من ناحية أخري، أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، عن ضم الليبى أنيس سلتو، لاعب النجم الساحلى التونسى، صاحب الـ 27 عاما، ، لمدة موسم ونصف، تبدأ بداية من فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق السكندرى فى الفترة المقبلة، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع النادى لتونسى.

ودخل مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مع أنيس سلتو، من أجل اقناعه بالانضمام للفريق فى يناير الجاري، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، والذى أشاد بإمكانات اللاعب الفنية، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل فى نادى أهلى طرابلس الليبي.