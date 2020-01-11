رسمياً.. الاتحاد السكندرى يتعاقد مع أسطورة السلة

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ووافق إسماعيل أحمد على العودة إلى بيته من جديد دون تردد عقب محادثة رئيس النادى محمد مصيلحى مع النجم الكبير، وأنهى المفاوضات معه أمين الصندوق، وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة .
ويصل اللاعب يوم الثلاثاء القادم إلي الإسكندرية للأنتظام في تدريبات الفريق استعدادا لخوض بطولة دبي الدولية والمقرر إقامتها إعتباراً من 22 يناير الجاري و حتى الأول من فبراير 2020 .
ودخل مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مع أنيس سلتو، من أجل اقناعه بالانضمام للفريق فى يناير الجاري، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، والذى أشاد بإمكانات اللاعب الفنية، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل فى نادى أهلى طرابلس الليبي.
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