شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غرز فى الرأس لـ "فرجانى ساسى" قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة محمد أسامة، أن عدد الغرز التى تم إجراءها للتونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، هى عبارة عن 4 غرز فى الرأس، أجريت له عقب مباراة الأبيض وزيسكو يونايتد الزامبى، التى جمعت بينهما مساء الجمعة، بهدفين دون رد، أحرزهما المغربى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان فرجانى ساسى قد أجرى عملية خياطة فى الرأس، عقب الإصابة التى تعرض لها أثناء مباراة زيسكو يونايتد الزامبى ليُجرى له الخياطة داخل غرفة ملابس الأبيض فى ستاد السلام، وذلك قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير.

واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.

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وشارك فرجانى ساسى فى لقاء زيسكو يونايتد عقب غيابه عن مباراة الزمالك أمام طنطا فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، للإيقاف، حيث دفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق بالقوة الضاربة فى مباراته أمام بطل زامبيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.