شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني يكشف سبب انفعاله في مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك، أن الفريق قطع شوطًا كبيرًا للتأهل إلى الدور التالي الافريقي بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي.

وأوضح سامى الشيشيني في تصريحات تلفزيونية قائلا "الحفاظ على مسيرة الانتصارات محليًا وافريقيا يعتبر أهم مميزات الفوز ويرفع من معنويات اللاعبين و سبب انفعالي في بداية الشوط الثاني هو التقدم بهدف واحد فقط والخوف من دخول مرمانا أي أهداف وكان التركيز على ضرورة مضاعفة النتيجة و الونش ومحمود علاء قدما مستوى أكثر من رائع وتحملا الكثير من هجمات الفريق الزامبي"

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز هام علي زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين نظيفين عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفي محمد في الدقيقة 89 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.

وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .

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هدف بنشرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا 5 أهداف من 7 مباريات.

وتساوى بنشرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف فى 13 مباراة.

أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة.

ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه.