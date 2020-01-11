مصطفى محمد يرتقى وصافة هدافى دورى الأبطال متفوقا على بن شرقى وحسين الشحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتقى مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى، وصافة ترتيب هدافى دورى أبطال أفريقيا، بعد الهدف الذى سجله بشباك زيسكو الزامبى، ليرتفع رصيده إلى 6 أهداف، متفوقا على زميله المغربى أشرف بن شرقى و حسين الشحات صانع ألعاب فريق الأهلى بفارق هدف بجدول ترتيب هدافى البطولة.

ويأتى مصطفى محمد خلف صاحب الصدارة التهديفية لبطولة دورى أبطال أفريقيا الجزائرى كريم العريبى لاعب النجم الساحلى 9 أهداف.

اهداف مصطفى محمد 6 أهداف جاءت فى 8 مباريات، بينما جاء المغربى أشرف بن شرقى برصيد 5 أهداف فى المشاركة 7 مباريات و فى الأخير حصل حسين الشحات على المركز الثالث برصيد 5 أهداف بعد المشاركة فى 6 مباريات .

تغلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89.

هدف بنشرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا 5 أهداف من 7 مباريات.

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وتساوى بنشرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف فى 13 مباراة.

أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة.

ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه.

وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .