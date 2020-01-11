شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبى الزمالك اليوم.. ومكافآت خاصة بمباراة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك خلال تواجده في غرفة ملابس اللاعبين لتهنئتهم، أنه سيصرف كل المستحقات المتبقية للاعبين اليوم السبت، مع وجود مكافأة جيدة لهم، بسبب أدائهم الرجولي في مباراة زيسكو .

وأبدى رئيس الزمالك غضبه من عدم اهتمام القنوات الفضائية بتواجد طارق حامد في حفل الافضل الخاص بالكاف قائلا: " هو طارق حامد لاعب مصري ولا مش مصري"، ثم وجه حديثه لمصطفي محمد قائلا: " انت جبت جول عالمي النهاردة بس، أنا بحسبه لبن شرقي، ودا اللي بتكلم عليه إن الروح عادت تاني للفريق، أنا كنت مقهور من بنشرقي في الشوط الأول لعدم تمريره، ولكن صالحني بتمريرة الهدف لك، واسألوا كارتيرون انا مبشوفوش، ولا أتدخل في شيء، بس حازم امام ميطلبش مننا ندبح عجل بعد المكسب".

وتغلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89.

هدف بنشرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا 5 أهداف من 7 مباريات.

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وتساوى بنشرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف فى 13 مباراة.

أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة.

ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه.

وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .