شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن ضم لاعب النجم الساحلى لمدة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، عن ضم الليبى أنيس سلتو، لاعب النجم الساحلى التونسى، صاحب الـ 27 عاما، ، لمدة موسم ونصف، تبدأ بداية من فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق السكندرى فى الفترة المقبلة، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع النادى لتونسى.

ودخل مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مع أنيس سلتو، من أجل اقناعه بالانضمام للفريق فى يناير الجاري، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، والذى أشاد بإمكانات اللاعب الفنية، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل فى نادى أهلى طرابلس الليبي.

وكان نادى الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات جادة مع الدولى الليبى أنيس سلتو لاعب النجم الساحلى التونسى، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى شهر يناير الحالى، وكان نجم المنتخب الليبى أحد الأهداف التى رصدها نادى الزمالك لضمه خلال فترة تولى البرتغالى أوجستو إيناسيو قيادة الفريق فى وقت سابق قبل رحيل المدرب عن قيادة أبناء ميت عقبة.

وجاءت بداية "سلتو" صاحب الـ27 عاما، مع نادى المدينة الليبى حتى سنة 2016 ثم انتقل بعدها إلى نادى النجم الساحلى التونسى فى 2016 وانضم لصفوف الأهلى الليبى موسم 2017 ليعزز صفوف الفريق فى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى ذلك التوقيت، ويتنافس الإسماعيلى مع عدد من الأندية المغرية لضم اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

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وفى ذات السياق، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادى الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوى الجاري، حيث يرغب المدير الفنى للاتحاد فى تدعيم الفريق بلاعب خط وسط، وذلك لحل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق فى هذا المركز، حيث لا يوجد سوى الثلاثى نور السيد واحمد نبيل مانجا وهشام محمد، بالإضافة الى اللاعب الشاب مروان عطية.

ورشح مدرب الاتحاد لمسئولى النادى أكثر من لاعب للتعاقد مع أى منهم على رأسهم صلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة.

يذكر، أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات على حساب كل من المصرى البورسعيدى والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلى بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين واف سى مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل فى 3 مباريات امام وادى دجلة بهدف لكل فريق وانبى وطنطا سلبيا وتعرض للهزيمة فى 3 مباريات أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلى برباعية نظيفة والمقاولون بهدف نظيف.