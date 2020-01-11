شكرا لقرائتكم خبر عن سفير زامبيا يشكر الزمالك على حسن الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سفير زامبيا في مصر الشكر لنادي الزمالك على حسن الاستقبال والاستضافة لبعثة الفريق الزامبي خلال الفترة التي أمضاها الفريق الضيف في مصر، قبل مباراة الزمالك وزيسكو التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد سفير زامبيا جلسة سريعة مع هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ونقل له شكر ناديه علي الاستقبال والروح الرياضية العالية التي تمتع بها مسئولي الزمالك قبل المباراة ولاعبي الزمالك اثناء المباراة، واصفا نادي الزمالك بـ " النادي الأكثر احتراما " .

واقترب نادي الزمالك من التأهل لدور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط وبفارق 5 نقاط عن اول أغسطس صاحب المركز الثالث ، وياتي خلف مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، ويلتقي غدا مازيمبي وأول أغسطس في ختام مباريات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الاولي.

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احرز هدفي الزمالك في مباراة اليوم كل من أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفي محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

في نفس السياق أكد سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك، أن الفريق قطع شوطًا كبيرًا للتأهل إلى الدور التالي الافريقي بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي.

وأوضح سامى الشيشيني في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة قائلا "الحفاظ على مسيرة الانتصارات محليًا وافريقيا يعتبر أهم مميزات الفوز ويرفع من معنويات اللاعبين و سبب انفعالي في بداية الشوط الثاني هو التقدم بهدف واحد فقط والخوف من دخول مرمانا أي أهداف وكان التركيز على ضرورة مضاعفة النتيجة و الونش ومحمود علاء قدما مستوى أكثر من رائع وتحملا الكثير من هجمات الفريق الزامبي"