شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: أتمنى تراجع حسام حسن عن قرار الرحيل.. ولم نفاوض أحدا والان مع تفاصيل الخبر
وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيوينية ، حسام حسن طلب الرحيل بعد مباراة وادي دجلة مباشرة، وأتمنى أن يتراجع حسام حسن عن قراره بالرحيل.
وأضاف رئيس نادي سموحة ، لم نتفاوض مع مدربين لقيادة سموحة حال رحيل حسام حسن، ولدينا أمل أن يتراجع عن قرار الرحيل بعد مباراة حرس الحدود القادمة في الدوري .
ووجه مسئولو سموحة رسالة إلى الجهاز الفنى قائلا " التوأم يتقدم باستقالتهما من القيادة الفنية للفريق، على أن تكون مباراة حرس الحدود المقبلة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق " .
وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة .
اقترب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك من قيادة فريق سموحة خلال الفترة المقبلة خلفاً للتوأم حسام و إبراهيم حسن بعد تقدمهما بإستقالة مؤخراً من قيادة الفريق.
ويتواجد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق ضمن المرشحين لقيادة فريق سموحة كمدرب عام تحت قيادة خالد جلال بناء على رغبة الأخير الذى يرغب فى التعاون مع جهاز فني قوي ، بينما جاء أسامة نبيه المدرب المساعد في جهاز الفني للمنتخب الوطني سابقًا من ضمن الاسماء الرشحة أيضا لتولى مهمة الفريق السكندرى .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سموحة: أتمنى تراجع حسام حسن عن قرار الرحيل.. ولم نفاوض أحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.