شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: أتمنى تراجع حسام حسن عن قرار الرحيل.. ولم نفاوض أحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه تفاجأ بقرار حسام حسن بالرحيل عن الفريق، موضحا: "طلبنا منه تأجيل القرار لكنه تمسك بموقفه، وأتمنى استمرار التوأم حسام وإبراهيم حسن في قيادة الفريق، فهو مميز بالإخلاص الشديد لكن سموحة يعاني من غياب التوفيق في المباريات الماضية ببطولة الدوري" .

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيوينية ، حسام حسن طلب الرحيل بعد مباراة وادي دجلة مباشرة، وأتمنى أن يتراجع حسام حسن عن قراره بالرحيل.

وأضاف رئيس نادي سموحة ، لم نتفاوض مع مدربين لقيادة سموحة حال رحيل حسام حسن، ولدينا أمل أن يتراجع عن قرار الرحيل بعد مباراة حرس الحدود القادمة في الدوري .

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ووجه مسئولو سموحة رسالة إلى الجهاز الفنى قائلا " التوأم يتقدم باستقالتهما من القيادة الفنية للفريق، على أن تكون مباراة حرس الحدود المقبلة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق " .