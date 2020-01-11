مباريات السبت.. الأهلي في أفريقيا.. ومواجهة نارية لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات المرتقبة اليوم السبت في مختلف المسابقات الأوروبية بجانب الأفريقية والمحلية في مصر.

أبرز المباريات عندما يواجه الأهلي منافسه بلاتينيوم في زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدوري الإنجليزي ينتظر عشاق بريميرليج عددًا من المباريات القوية من خلال لقاء آرسنال وكريستال بالاس بجانب لقاء تشيلسي وبيرنلي.

المباراة المنتظرة ستجمع بين توتنهام وليفربول في لقاء سيقام على ملعب "توتنهام" ضمن قمة الأسبوع الـ22.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أفريقيا:

مازيمبي × بريميرو دي أوجوستو .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

بلاتينيوم × الأهلي .. الموعد 3 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

صنداونز × اتحاد العاصمة .. الموعد 3 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

بترو أتلتيكو × الوداد البيضاوي .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

فيتا كلوب × الترجي .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الهلال × النجم الساحلي .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

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- الدوري المصري:

نادي مصر × المقاولون العرب .. 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت ، تايم سبورت.

- الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس × آرسنال .. الموعد 2:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

تشيلي × بيرنلي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

إيفرتون × برايتون .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 13.

ليستر سيتي × ساوثهامبتون .. 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

مانشستر يونايتد × نورويتش سيتي .. 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الإيطالي:

كالياري × ميلان .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

لاتسيو × نابولي .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

إنتر ميلان × أتلانتا .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.