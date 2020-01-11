محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020.
الأهلي يغادر هراري استعدادا لمواجهة بلاتينيوم
أيمن أشرف: تعرضت للظلم أمام النجم.. والدوري لم يُحسم بعد
مدرب الشهر في بريميرليج.. كلوب يعادل جوارديولا
ظهير ليفربول يحصد جائزة لاعب الشهر في بريميرليج
كلوب يعلق على تتويج ماني بجائزة الأفضل في أفريقيا
بالفيديو.. تريزيجيه: رياض محرز فخر للعرب
شريف إكرامي: الأهلي يبحث عن الفوز دائمًا بصرف النظر عن مكان المباراة
فايلر: مروان محسن جاهز لمواجهة بلاتينيوم.. وضغط المباريات تسببت في إصابات اللاعبين
عمرو الجنايني: مستمرون في تطوير التحكيم.. ولا تراجع عن تطبيق VAR
مصدر يوضح لمصراوي..هل يمكن معاقبة الغائبين عن حفل الأفضل بأفريقيا؟
الزمالك يتخطى زيسكو بهدفين ويزاحم مازيمبي في الصدارة
"مهاجم مصر الأول".. نجم الزمالك يشيد بمصطفى محمد
الشيشيني: الزمالك دائما فريق بطولة.. وسننافس لحصد دوري الأبطال
الاتحاد يتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي لمدة موسم ونصف
كارتيرون: هذا ليس وقت الحديث عن الصدارة.. علينا أن نتأهل أولاً
سموحة يعلن موقفه من رحيل هدافه للزمالك.. وتطورات صفقة صلاح محسن
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. حقيقة معاقبة الغائبين عن حفل كاف.. وهل ينتقل هداف سموحة للزمالك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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