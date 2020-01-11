سموحة يعلن موقفه من رحيل هدافه للزمالك.. وتطورات صفقة صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن رحيل مهاجم وهداف الفريق حسام حسن للزمالك خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف رئيس سموحة في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" صباح السبت :"ما تردد عن انتقال حسام حسن للزمالك مقابل التعاقد مع كاسونجو كابونجو بجانب محمد عنتر غير صحيح".

وتابع :"حسام حسن لن يرحل عن سموحة قبل الحصول على موافقة المدير الفني".

ولعب صاحب الـ26 عامًا 12 مباراة مع سموحة خلال هذا الموسم حيث سجل سبعة أهداف بجانب صنع تمريرة واحدة حاسمة.

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وعن التعاقد مع صلاح محسن لاعب الأهلي، كشف رئيس سموحة قائلاً :"نسير بخطوات جيدة في التفاوض مع الأهلي لضم اللاعب، إدارة الأهلي وافقت مبدئيًا على انتقال صلاح محسن واللاعب اقترب بنسبة 90%".

صاحب الـ21 عامًا انتقل إلى الأهلي قادمًا من إنبي في يناير 2018 في صفقة تاريخية قدرت ما يقرب من 40 مليون جنيه.

ولعب صلاح محسن في 32 مباراة مع الأهلي بجميع المسابقات ليسجل 8 أهداف ويصنع تمريرة واحدة حاسمة.

ويعاني صلاح محسن من قلة المشاركة مع الأهلي خلال هذا الموسم حيث يُعد اللاعب الشاب بعيدًا عن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.