"لم نستقر على بديله".. فرج عامر يتحدث عن رحيل حسام حسن من سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه فوجئ بالقرار الذي جاء من مدرب الفريق حسام حسن بشأن الرحيل عن تدريب الفريق.
وأضاف فرج عامر في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح السبت :"فوجئت بطلب حسام حسن بشأن الرحيل".
وتابع :"سأحاول مرة أخرى أن أقنع حسام بالبقاء بعد مباراة حرس الحدود المقبلة في الدوري، وأتمنى أن يتراجع حسام عن قراره الذي اتخذه عقب مباراة وادي دجلة مباشرة".
وعن حقيقة التفاوض مع مدربين لقيادة سموحة بدلاً من حسام حسن، قال :"لم نتحدث أي مدرب لقيادة الفريق، وكل ما يتردد عن هذا الملف غير صحيح".
وتولى حسام حسن قيادة سموحة منذ منتصف الموسم الماضي قبل أن يقرر "العميد" الرحيل عن النادي السكندري عقب الخسارة من وادي دجلة (3-2) في اللقاء الذي أقيم الأربعاء الماضي ضمن حسابات الأسبوع الثاني عشر.
جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز السابع في جدول الدوري برصيد 17 نقطة، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في أربع مناسبات مقابل خمس تعادلات وثلاث هزائم.
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