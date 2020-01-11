"سنحاول".. ماذا قال مدرب زيسكو بعد الخسارة من الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو، إن فريقه سينافس حتى النهاية حول التأهل من دور المجموعات رغم الخسارة من الزمالك.

وتلقى زيسكو خسارة على يد الزمالك بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني لزيسكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"بالطبع الفوز على الزمالك كان سيمنحنا الدافع على التأهل".

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وتابع :"أمامنا مباراتين قبل النهاية وسنحاول الفوز بهما من أجل المنافسة على التأهل".

وأصبح ترتيب زيسكو في المركز الثالث بعد الخسارة حيث لا يمتلك سوى نقطتين وهو نفس رصيد بريميرو دي أوجوستو الأنجولي متذيل الترتيب.

في المقابل، يتقاسم الزمالك مع مازيمبي الكونغولي على صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط.

ومن المقرر أن يواجه مازيمبي غدًا السبت منافسه بطل أنجولا بالكونغو ضمن مباريات نفس المرحلة في لقاء سيقام في الثالثة عصرًا.