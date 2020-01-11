محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن التفكير في حسم المركز الأول في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا أمر سابق لأوانه لأن الفريق لم يضمن التأهل بعد.
ويحتل الزمالك المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مازيمبي، ولكل فريق 7 نقاط، لكن الفريق الكونغولي لعب مباراة أقل، بينما يأتي زيسكو في المركز الأخير بنقطتين، وفي المركز الثالث بريميرو دي أوجستو.
وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال كارتيرون :"التفكير في صدارة المجموعة الآن أمر سابق لأوانه، المهم أولاً أن نضمن التأهل، وفي النهاية كل مباريات إفريقيا صعبة سواء لعبنا ضد متصدر أو وصيف في الدور التالي".
ويأمل جمهور الزمالك في أن يتصدر الفارس الأبيض مجموعته من أجل أن يواجه وصيفاً من المجموعات الثلاث الأخرى بدلاً من الاصطدام بأحد أبطال المجموعات.
وأضاف كارتيرون :"هدفناً دائماً تحقيق الفوز في كل المباريات، لكننا نخوض مباراة كل 4 أيام وهذا يجعل التدوير بين اللاعبين أمراً ضرورياً".
وتابع مدرب الزمالك :"اللاعبون يتدربون بشكل جيد جداً، ولذلك فهم يستحقون فرصة المشاركة، مثلما رأيتم ما حدث في مباراة طنطا، هناك الكثير من اللاعبين يجب أن يحصلون على فرصتهم، وأخرون يحصلون على الراحة".
وأنهى كارتيرون :"في المباريات السابقة بالدوري أمام سموحة والانتاج الحربي صنعنا 20 فرصة ولم نسجل أهداف، لكن في المباريات الأخيرة نجحنا في تسجيل هدف أو اثنين في كل لقاء وهذا يعني أننا نتحسن ونتطور".
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون: هذا ليس وقت الحديث عن الصدارة.. علينا أن نتأهل أولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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