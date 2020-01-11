الاتحاد يتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي لمدة موسم ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق: أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع المهاجم الليبي الدولي أنيس سلتو لاعب النجم الساحلي التونسي السابق. وتوصل الفريق السكندري لاتفاق مع الدولي الليبي، يقضى بتواجده مع الفريق لمدة موسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ووصل اللاعب مساء اليوم الجمعة إلى مقر النادي وعقد جلسة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق عقب التوقيع على العقد. صاحب الـ 27 عاما كان له تجربة سابقة مع فريق أهلي طرابلس الليبي، والنجم الساحلي التونسي، وسيرتدى قميص الاتحاد السكندري خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

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