الشيشيني: الزمالك دائما فريق بطولة.. وسننافس لحصد دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي الشيشيني، المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن مواجهة زيسكو كانت صعبة رغم الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره زيسكو الزامبي، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبتلك البنتيجة وصل فريق الزمالك إلى 7 نقاط ويتساوي مع مازيمبي في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد زيسكو عند نقطتين.

وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:" مواجهة زيسكو كانت صعبة، والمنافسة في المجموعة لن تكون سهلة من أجل الصعود"

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وأضاف:" الزمالك تمكن من حصد 7 نقاط متتالية ليعود الفريق بقوة للمنافسة على التأهل من المجموعة"

وأوضح، أن الزمالك بعد تخطى زيسكو سيغلق هذه الصفحة ويركز على المباراة المقبلة في الدوري المصري.

وتابع" النتيجة لم تكن مطمئنة حين كان الزمالك متقدما بهدف دون رد لذلك كان يجب تسجيل الهدف الثاني".

واتم تصريحاته:" الزمالك طول عمره بيلعب على البطولة وهو الآن بطل الكونفدرالية وأمامه مباراة في السوبر الأفريقي ونسعى للفوز أيضا بدوري الأبطال".