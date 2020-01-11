مواعيد مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظرعشاق الكرة الإنجليزية اليوم السبت، العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تستكمل منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات البريميرليج، بمواحهات نارية.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي :-

أرسنال X كريستال بالاس

يستضيف فريق كريستال بالاس نظيره أرسنال مساء اليوم في تمام الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة ، والرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي، علي ملعب سياهريست بارك، ويدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الإنجليزي بول تيرني، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

تشيلسي X بيرنلي

كما سيستضيف فريق تشيلسي نظيره بيرنلي مساء اليوم في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، علي ملعب ستامفورد بريدج، وسيدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة كيفين فريند، ويمكنكم متابعة

هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 7.

إيفرتون X برايتون

ويستضيف فريق إيفرتون نظيره برايتون مساء اليوم في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، علي ملعب جوديسون بارك، ويدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة دافيد كووت، ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 13 EN.

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ليستر سيتي X ساوثهامبتون

وتقام مباراة ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون مساء اليوم في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، علي ووكرز، ويدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة لي ماوسون، ويمكنم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة beIN

Sports HD 3.

مانشستر يونايتد X نوريتش سيتي

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي مساء اليوم في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي، علي معقل اليونايتد ملعب أولد تريفورد، كما سيدير هذا اللقاء طاقم تحكيمي بقيادة أنتوني تايلور، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر شاشة قناة beIN

Sports HD 2.

ولفرهامبتون X نيوكاسل

ويستضيف فريق ولفرهامبتون نظيره نيوكاسل مساء اليوم في في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، و السابعة بتوقيت أبوظبي، ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة beIN

Sports HD 8.

ليفربول X توتنهام

و سيحل فريق ليفربول ضيفا علي نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، في المباراة التي ستلعب علي ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.