موعد مباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي والقنوت الناقلة

يستضيف فريق الهلال نظيره الوحدة اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب استاد جامعة الملك سعود سعود، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين. موعد مباراة الهلال والحدة بالدوري السعودي :- تنطلق مباراة الهلال السعودي مع نظيره الوحدة مساء اليوم السبت في تمام السابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، والثامنة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي. نظيره الوحدة مساء اليوم السبت في تمام السابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، والثامنة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي :- Advertisements يمكنكم متابعة مباراة الهلال السعودي والوحدة عبر شاشة قناة بصوت المعلق الرياضي سمير المعيرفي KSA Sports 1 HD ويدخل فريق الهلال مبارة اليوم محتلا وصافة ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 27 نقطة من 12 مباراة لعبها بالبطولة ويتبقي له لقاء مؤجل، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة بالبطولة.

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