موعد مباراة الفيصلي والرائد بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الفيصلي نظيره الرائد اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين. موعد مباراة الفيصلي والرائد بالدوري السعودي :- تنطلق مباراة الفيصلي السعودي والرائد مساء اليوم Advertisements السبت في تمام الخامسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي. السبت في تمام الخامسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والرائد بالدوري السعودي :- يمكنكم متابعة مباراة الفيصلي والرائد عبر شاشة قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أحمد نفيسة. شاشة قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أحمد نفيسة. ويدخل فريق الرائد محتلا المركز السابع من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة، بينما يأتي الفيصلي في المركز التاسع من ترتيب نفس البطولة برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 12 لقاء في الدوري ولديه مباراة مؤجلة.

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