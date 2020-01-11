موعد مباراة ضمك والاتفاق بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ضمك نظيره الاتفاق اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
موعد مباراة ضمك والاتفاق في الدوري السعودي :-
تنطلق مباراة ضمك السعودي مع
القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتفاق بالدوري السعودي : -
يمكنكم متابعة مباراة ضمك والاتفاق عبر شاشة قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي عبدالعزير الهوساوي.
ويدخل فريق الاتفاق المباراة ومعه 16 نقطة محتلا المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يأتي ضمك ومعه 7 نقاط متزيلا جدول الترتيب في المركز السادس عشر، وذلك بعد أن خاض كلا الفريقين 13 مباراة بالبطولة.
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