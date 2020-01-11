اليوم.. خبير أجنبي يصل القاهرة لتدريب الحكام على تقنية الفيديو

يصل اليوم السبت، خبير أجنبي إلى القاهرة، لتدريب الحكام على تقنية الفيديو المقرر تطبيقها خلال الأيام المقبلة. وبحسب مصادر في لجنة الحكام باتحاد الكرة فإن الخبير الأجنبي تابع للشركة الإسبانية التي اتفق معها مسئولو الجبلاية لتطبيق التقنية في مصر. الخبير الأجنبي تابع للشركة الإسبانية التي اتفق معها مسئولو الجبلاية لتطبيق التقنية في مصر. وكشفت المصادر أن الشركة الإسبانية ستتحمل تكلفة قدوم الخبير الأجنبي، حيث يبدأ التدريب بعد غدٍ الاثنين في ستاد القاهرة الدولي. ويصل غدًا الأحد خبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للإشراف على تدريب الحكام على تطبيق التقنية.

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