الزمالك راحة من التدريبات بعد الفوز على زيسكو

قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً السبت. ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم ١٥ يناير الجاري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. وفاز الزمالك على زيسكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. سجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

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