هوكي سموحة يواصل انتصاراته بفوز كبير على القناة

فاز الفريق الأول للهوكى بنادى سموحه على نظيره القناة بنتيجة 2/4 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب القناة بالإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة الدورى العام. أحرز أهداف سموحه المحترف الباكستانى زاهيد الله "هدفين" ومحمد بلال ومحمد عادل "ايزا" يضم فريق سموحه اللاعبين: Advertisements اسلام محمود الطويلة. عبد الرحمن السيد بيومى. مصطفى محمود دهب. مصطفى منصور عبد العزيز. محمد فتحى عبد الحميد. عمرو محمد مرسى. محمد بلال قدير. عبد الرحمن قاسم. محمد عادل صابر. ابراهيم احمد ابراهيم. عمرو محمد عبد الحليم. محمد احمد السيد. محمد ابو ضيف احمد. زاهيد عنايت الله. زكريا السيد عبد المحسن. محمد محمود حسن. خيزر اخطار على. معتز محمود دهب. مصطفى مجدى عبد المنعم. مروان نعينع. اسامة شعبان محمود. نور على يونس. احمد محمد ابراهيم. دهب. مصطفى منصور عبد العزيز. محمد فتحى عبد الحميد. عمرو محمد مرسى. محمد بلال قدير. عبد الرحمن قاسم. محمد عادل صابر. ابراهيم احمد ابراهيم. عمرو محمد عبد الحليم. محمد احمد السيد. محمد ابو ضيف احمد. زاهيد عنايت الله. زكريا السيد عبد المحسن. محمد محمود حسن. خيزر اخطار على. معتز محمود دهب. مصطفى مجدى عبد المنعم. مروان نعينع. اسامة شعبان محمود. نور على يونس. احمد محمد ابراهيم. يتكون الجهاز الفنى والادارى من: السيد الهرم مديرا فنيا، محمد عادل حسين مدرب عام، طه عبد العظيم مدرب مساعد، محمد حميدوعبد الفتاح مدرب الحراس، رامى امل محمد مدرب احمال، أحمد عرفة ابراهيم اصابات ملاعب، محمود السيد عبد العال مدير الفريق.

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