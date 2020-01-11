رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الليبي أنيس سالتو

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إنهاء صفقة انتقال نجم منتخب الليبي الأول لكرة القدم، أنيس سالتو صاحب الـ٢٧ عاما، والذى سبق له الحصول على جائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2018، وسبق له أن مثل أندية النجم الساحلي التونسى وأهلي طرابلس الليبي، ويعتبر من العناصر الهجومية المميزة.

ووقع سالتو عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد لموسم

ونصف بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف رئيس الجهاز واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة ومحمد إبراهيم المدرب العام للفريق وبلال نظير وكيل اللاعب.

ويُعد اللاعب صفقة رائعة ومميزه لزعيم الثغر لما يمتلكه من إمكانات ومهارات تهديفية كبيرة، وكان محل أهتمام العديد من الأندية المصرية والعربية للتعاقد معه

في الأونة الأخيرة عقب فسخ اللاعب تعاقده مع نادى النجم الساحلى التونسى، ولكن جديدة المفاوضات من جانب محمد مصيلحى طلعت يوسف هي من حسمت المفاوضات مع النجم الليبى واتمام أنتقاله للقلعة الخضراء.

وأشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية و البدنية لـ أنيس سالتو وأثنى كثيراً على نجاح التعاقد مع اللاعب، وأوضح أن سالتو سيمثل إضافة حقيقة لخط هجوم زعيم الثغر لما يمتلكه من قدرات تهديفيه مميزه، خاصة وأنه يعرف اللاعب وقدراته جيداً من خلال تدريبه بنادى أهلي طرابلس الليبي.