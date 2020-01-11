أعرب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال كارتيرون في تصرحات عقب انتهاء مباراة الزمالك وزيسكو: "الاداء تحسن عن لقاء الجولة الماضية وقدمنا عرضًا جيدًا بعدإراحة الأساسيين في لقاء طنطا بالدوري".
وأضاف مدرب الزمالك: "سجلنا هدف مبكر وكنا نسعى لتعزيزه وركزنا على الضغط على المنافس".
وأردف: "عانينا من اهدار الفرص من قبل امام سموحة والانتاج ولكن بعد المباراتين بدانا التسجيل واستغلال الفرص والاهم بنصل للمرمى،
واختتم كارتيرون: "التفكير في الصدارة ليس وقته هدفنا الفوز في كل المباريات لان البطولة صعبة جدا".
وفاز الزمالك على زيسكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
سجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعلق على أداء لاعبي الزمالك أمام زيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.