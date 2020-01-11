كارتيرون يعلق على أداء لاعبي الزمالك أمام زيسكو

أعرب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في تصرحات عقب انتهاء مباراة الزمالك وزيسكو: "الاداء تحسن عن لقاء الجولة الماضية وقدمنا عرضًا جيدًا بعد

إراحة الأساسيين في لقاء طنطا بالدوري".

وأضاف مدرب الزمالك: "سجلنا هدف مبكر وكنا نسعى لتعزيزه وركزنا على الضغط على المنافس".

وأردف: "عانينا من اهدار الفرص من قبل امام سموحة والانتاج ولكن بعد المباراتين بدانا التسجيل واستغلال الفرص والاهم بنصل للمرمى،

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ولم إقرر التدوير امام الجونة ومازالنا ننافس علي الدوري مع الاهلي المتصدر وكل اللاعبين يستحقون الفرصة".

واختتم كارتيرون: "التفكير في الصدارة ليس وقته هدفنا الفوز في كل المباريات لان البطولة صعبة جدا".

وفاز الزمالك على زيسكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.