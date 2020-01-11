مرتضى منصور يهنيء لاعبي الزمالك بالفوز على زيسكو

هنأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي في غرفة خلع الملابس عقب فوزهم مساء اليوم على فريق زيسكو الزامبي في دوريأبطال أفريقيا.
وحرص رئيس النادي على النزول إلى غرفه خلع الملابس وأشاد بأداء الفريق وطالبهم بمواصلة الانتصارات على المستوىالمحلي والأفريقي
وفاز الزمالك على زيسكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.
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