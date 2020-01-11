نتيجة مباراة العراق والبحرين في كأس آسيا تحت 23 عامًا

تنتظر جماهير منتخبي العراق والبحرين الأولومبيين مباراتهما المرتقبة في الأراضي التايلاندية، لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتنطلق المواجهة على ملعب تايلاند الوطني في تمام الساعة 13:15 بتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5 وقناة الكأس الأولى.

ويبحث المنتخب العراقي عن تحقيق الانتصار الأول، بعد الظهور بشكل طيب ضد المنتخب الأسترالي في التعادل الإيجابي بينهما ضمن الجولة الأولى.

أما منتخب البحرين فسوف يسعى لمحاولة جعل جماهيره تنسى الهزيمة المذلة، على يد المنتخب التايلاندي بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

ويتواجد أسود الرافدين في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطة، خلف تايلاند المتصدرة، أما البحرين فلا غنى لها عن الفوز، حيث تتواجد في المؤخرة بلا أي نقاط.