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الأردن تتلاعب بكوريا الشمالية وتحقق ثاني انتصارات العرب في أمم آسيا تحت 23 عامًا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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انتصر منتخب الأردن الأولمبي في مباراته الأولى بدور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، ظهر اليوم الجمعة 10-1-2020، حين هزم كوريا الشمالية بهدفين لهدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت تعادل الإمارات من دون أهداف مع فيتنام في وقت سابق من مباريات اليوم.

ويُعد هذا الفوز هو الثاني للمنتخبات العربية في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا بعد فوز على اليابان يوم أمس الخميس بنفس النتيجة (1/2)، حيث تعادل المنتخب العراقي في الافتتاح مع أستراليا 1/1 وتعادل منتخب سوريا مع نظيره القطري 2/2 ضمن المجموعة الثانية.

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وانتظر منتخب النشامى حتى الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع للشوط الأول لتسجيل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء نفذها محمد زياد بني عطية، وتحصل عليها اللاعب الموهوب “يزن عبد الله” بعد مرور مذهل من ثلاثة لاعبين على الرواق الأيسر قبل تعرضه للعرقلة داخل المنطقة المحظورة.

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وأضاف المنتخب الأردني الهدف الثاني في الدقيقة 74 من لعب مفتوح، بعدما مرر صاحب الهدف الأول محمد زياد بني عطية عرضية نموذجية من اليمين على القائم البعيد نحو علوان علي الذي ضربها برأسه لترتطم في باطن العارضة وترتد نحو اللاعب عمر هاني الذي تابعها برأسية أخرى في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بثوان معدودة، سجل ريانج هيون جو هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب كوريا الشمالية، من صناعة اللاعب باك كوانج شون في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب الأردن المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الإمارات وفيتنام.

 

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