نتيجة مباراة الهلال والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

يتواجه نادي الهلال السوداني مع خصمه النجم الساحلي التونسي في مواجهة الإياب من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق المباراة على ملعب “أم درمان” في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل الفريق التونسي ضيفاً على العاصمة السودانية “الخرطوم”، من أجل خوض مباراته الرابعة في دور المجموعات لعصبة الأبطال، وبهدف الثأر من مباراة رادس، والتي انتهت بتفوق الهلال بهدف دون رد.

وتعتبر المنافسة على بطاقتي التأهل في المجموعة الثانية محصورة بين الثلاثي العربي “النجم والأهلي والهلال”، في ظل النتيجة الممتازة التي حققها بطل السودان في تونس.

Advertisements

ورفع مدرب الليتوال “كارلوس جاريدو” راية التحدي، مطالبًا لاعبيه في تصريحاته قبل اللقاء بضرورة اللعب من أجل الانتصار في قلب السودان.

أما على الجانب الآخر فطالب المدرب المصري للهلال “حمادة صدقي” بضرورة البناء على النتيجة الإيجابية التي تحققت في تونس، والتقدم أكثر في المجموعة، خاصة قبل المواجهة الصعبة ضد الأهلي في الجولة الأخيرة.

يذكر أن زيارات النجم الساحلي لملعب الهلال لم تعرف أبدًا تفوقه على الصعيد القاري، لذلك رفاق “ياسين الشيخاوي” مطالبين بتحقيق الصعب في المباراة المرتقبة.