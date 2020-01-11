أهداف مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

اجتاز الزمالك عقبة زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة 10-1-2020، على ملعب السلام الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، لحساب المجموعة الأولى.

وافتتح النجم المغربي “أشرف بن شرقي” أهداف المباراة بعد 4 دقائق من صافرة البداية، برأسية مذهلة بعد تلقيه تمريرة عرضية من مواطنه محمد أوناجم.

وجاء الهدف بعد سلسلة من التمريرات الجميلة بين لاعبي الزمالك بقيادة فرجاني ساسي، وصلت إلى حوالي 10 أو 12 تمريرة، لتنتهي الهجمة بأفضل صورة ممكنة بعرضية أوناجم على رأس أشرف بن شرقي.

وكاد أوباما يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 16 إلا أنه تعامل بتسرع مع رأسية جاءته من محمود علاء داخل منطقة الستة ياردات، بضربها بالرأس في الأرض لتمر جوار القائم الأيسر لمرمى زيسكو.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء، أضاف هداف الزمالك “مصطفى محمد” الهدف الثاني بمساعدة من الثنائي مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي.

وتسلم مصطفى فتحي كرة طولية على حدود منطقة جزاء زيسكو، حضرها لنفسه ومررها في العمق الدفاعي نحو أشرف بن شرقي الذي ضرب مصيدة التسلل وقرر تمهيد الكرة إلى مصطفى محمد بدلاً من تسديدها بنفسه وهو في وضع إنفراد، من أجل ضمانها أكثر.

Advertisements

اضغط هنا لقراءة جميع تفاصيل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد (بث مباشر لحظة بلحظة مكتوب)

أهداف الزمالك وزيسكو

هدف الزمالك الأول “أشرف بن شرقي”

هدف الزمالك الثاني “مصطفى محمد”

احصائيات المباراة