شاهد واحكم .. هل استحق شبيبة القبائل ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ضد الرجاء؟

آثارت مباراة القمة العربية بين شبيبة القبائل الجزائري ونادي الرجاء الرياضي المغربي، الكثير من الجدل، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحلّت النسور ضيفاً على مدينة “تيزي أوزو” الجزائرية من أجل مواجهة الكناري، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولكن الإثارة غابت عن المستطيل الأخضر، وامتدت لما بعد المباراة.

وظهرت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال اللقاء، والتي كان أبرزها تغاضي طاقم التحكيم الرواندي عن احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق الجزائري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واحتج لاعبو الشبيبة بعنف على الحكم عقب صافرة النهاية، معترضين على تغافله عن احتساب ركلة الجزاء، بعد لمس الكرة ليد مدافع الرجاء داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

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شاهد اللقطة المثيرة للجدل

إليكم ملخص المباراة من موقع الكاف