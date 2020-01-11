نتيجة مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي

يلعب متصدر الدوري الإنجليزي نادي ليفربول قمة مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية والعشرين ضد فريق توتنهام، خلال قمة مرتقبة.

وتنطلق المباراة على ملعب توتنهام الجديد في الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويتربع ليفربول على صدارة البريميرليج برصيد 58 نقطة، حيث لم يخسر سوى نقطتين ضد مانشستر يونايتد، أما توتنهام فيتواجد في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

غيابات المدرب “جوزيه مورينيو” عن مواجهة أجهز وأصعب فرق المسابقة مزعجة للغاية، بعدما انضم لقائمة المصابين الثنائي “هاري كين” و”موسى سيسوكو”.

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وبات الخبر المفرح الوحيد لجماهير السبيرس هي عودة نجمهم الكوري الجنوبي “سون هيون مين” من الإيقاف.

أما بخصوص المعسكر الآخر، فقد زف المدرب “يورجن كلوب” أخبارًا مفرحة تتحدث عن عودة محتملة للثنائي “ديان لوفرين” و”فابينيو” ضد الليلي وايتس.

ويأمل كل فريق في الظفر بالنقاط كاملة، حيث سيقترب ليفربول أكثر من منصة التتويج، بإزاحة منافس من الستة الكبار، أما توتنهام فيريد تضيق الخناق على تشيلسي واللحاق بالمربع الذهبي.

يذكر أن مباريات الفريقين الأخيرة كانت عادة ما تشهد إثارة وندية، مع هيمنة للمدرب “يورجن كلوب”، والذي ربح آخر أربعة مواجهات ضد فريق شمال لندن.