رسميًا | بارما يضم كورتيش من سبال

أعلن نادي بارما الإيطالي الجمعة إنضمام اللاعب الدولي السلوفيني ياسمين كورتيش إلى صفوفه آتيا من سبال، في عقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي سيتحول بعدها الى تعاقد لثلاثة أعوام.

وأشار بارما إلى ان لاعب خط الوسط الذي أتم اليوم الحادية والثلاثين من العمر، سينضم إلى صفوفه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، على أن يستمر بعد ذلك كلاعب معه حتى 30 يونيو 2023.

وأشارت التقارير الصحافية إلى ان قيمة الصفقة تبلغ 3,5 ملايين يورو، تضاف إليها حزمة من الحوافز والمكافآت.

ويحظى السلوفيني بتجربة واسعة في كرة القدم في إيطاليا منذ إنضمامه الى باليرمو في يناير 2011، قبل أن يتنقل بين أندية عدة على سبيل التعاقد الثابت أو الإعارة، منها ساسوولو وتورينو وفيورنتينا وأتالانتا، وصولا إلى سبال بدءاً من يناير 2018.

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وسجل كورتيش هدفين في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم لصالح سبال الذي يحتل المركز العشرين الأخير في الترتيب بعد 18 مرحلة، بينما يحتل بارما المركز السابع وينافس هذا الموسم على مركز مؤهل الى المسابقات الأوروبية في موسم 2020-2021.

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