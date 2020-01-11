السد يعلق على أخبار تفاوض برشلونة مع تشافي

أكد تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد القطري، اليوم الجمعة، أن برشلونة الإسباني لم يتقدم بأي عروض رسمية حتى الآن من أجل التعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد، خلفاً لإرنستو فالفريدي مدرب الفريق الحالي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، وأوسكار جارو المدير التنفيذي، سافراً إلى العاصمة القطرية الدوحة، للاجتماع مع تشافي لمعرفة رأيه في إمكانية قيادة برشلونة خلفاً لفالفريدي الذي يعيش أيام صعبة مع الفريق عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 2 3/ أمس الخميس، في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يختتم يوم الأحد المقبل في مدينة جدة السعودية.

وقال العلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعة، لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد ان يعود إليه في المستقبل، ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرباً لنادي السد.

وتابع العلي: “تشافي يركز هو وفريقه على مباراة الغد أمام الريان في قبل نهائي بطولة كأس قطر ونعلم أن ناد بحجم برشلونة والإحترافية التي يتمتع بها مسؤولوه، سيسلك الطريق السليم المتعارف عليه في حال رغب في تولي تشافي منصب المدير الفني.

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