رياضة | موعد مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا| caf champions league

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يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي عبر قناة بين سبورت ١ وبتعليق لعلي محمد علي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية. Advertisements

ويخوض الأهلي لقاء اليوم بمعنويات عالية في ظل سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق الأحمر في المسابقة المحلية بالفوز في ١٠ مباريات متتالية، ولم يتلقى أي خسارة أو يحقق التعادل في أي مباراة.

ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر على كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم موقعة اليوم والوصول للفوز الثالث بدور المجموعات من البطولة الإفريقية أمثال الحارس محمد الشناوي وأليو ديانج ومحمد قفشة، وجونيور أجاي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لأكثر من لاعب بسبب الإصابة مثل رمضان صبحي وحسين الشحات وشريف إكرامي وحسام عاشور، لكن المدرب السويسري رينيه فايلر أكد على أن الفريق يملك اللاعبين القادرين على تعويض غياب داخل صفوفه.