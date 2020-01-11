رياضة | أول قرار من قرار من كارتيرون بعد الفوز على زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من قرار من كارتيرون بعد الفوز على زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً السبت.
وحرص كارتيرون على راحة اللاعبين بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين، والوصول إلى النقطة السابعة وتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى.
ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم ١٥ يناير الجاري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.