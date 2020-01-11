رياضة | أول قرار من قرار من كارتيرون بعد الفوز على زيسكو

كارتيرون

وحرص كارتيرون على راحة اللاعبين بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين، والوصول إلى النقطة السابعة وتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم ١٥ يناير الجاري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.