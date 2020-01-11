رياضة | فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام لاعب الأهلي لسموحة.. ومصير حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام لاعب الأهلي لسموحة.. ومصير حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن صفقات يناير سيتم اختيارها وفقا لرغبة حسام حسن مدرب الفريق.

وقال فرج خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم نتفاوض مع كاسونجو أو محمد عنتر مقابل انضمام حسام حسن للزمالك".

وأكمل : "نسير بخطوات جيدة في التفاوض مع الأهلي لضم صلاح محسن، والأحمر وافق مبدئيا على انتقال اللاعب بنسبة 90%".

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وعن حسام حسن قال "طلبه الرحيل كان مفاجئا لنا جميعا وطلبنا منه تأجيل القرار لكنه تمسك بموقفه".

وأكمل : "أتمنى استمرار حسام حسن في قيادة الفريق، فهو مميز بالإخلاص الشديد والأمنة لكن سموحة يعاني من غياب التوفيق".

وتابع : "حسام حسن طلب الرحيل بعد مباراة وادي دجلة مباشرة، وأتمنى أن يتراجع حسام حسن عن قراره بالرحيل".

وأتم : "لم نتفاوض مع مدربين لقيادة سموحة حال رحيل حسام حسن، ولدينا أمل أن يتراجع عن قرار الرحيل".